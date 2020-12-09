Завтра Землю накриє потужна магнітна буря: чим небезпечна та як пережити

Магнітна буря у листопаді буде сильніше, ніж передбачалося раніше

Потужна магнітна буря триватиме дві доби

Магнітна буря рівня G2 накриє Землю вже завтра, яка триватиме дві доби. Але ці геомагнітні коливання будуть не останніми в грудні 2020 року.

Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, сильний удар рівня G2 очікується вже в четвер, 10 грудня. На наступний день також прогнозують магнітну бурю, але її сила вже знизиться до рівня G1.

Ще одна магнітна буря буде на День святого Миколая, 19 грудня. 18 числа магнітосфера буде збуджена. 24 грудня також прогнозуються коливання, але менш інтенсивні.

Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бур. Річ у тому, що Сонце увійшло в «25-й цикл», через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі