Зеленський показав кімнату, у якій живе від початку війни (відео)

Кімната розташована одразу поблизу кабінету президента

Президент Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення живе на Банковій. У документальному проєкті Дмитра Комарова «Рік» глава держави показав свою кімнату.

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«Тут я живу. Ну ми спускались ще в бомбосховище. А в цілому я отут живу. Це мій дім... Рік», – сказав президент.

На відео невелика за розміом кімната з одномісним ліжком, столиком, умивальником та дзеркалом. Вона розташована одразу поблизу кабінету президента.

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Раніше президент рохповідав, що повномасштабне вторгнення застало його вдома. А вже після телефонного дзвінка він попрямував на Банкову. І з тих пір там живе.

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська атакували українські міста. Українці розбудили ракетні удари по всій країні, а потім наземні війська ворога пішли в наступ. Зокрема, Білорусь представила себе як плацдарм для російських військових, які намагалися прорватися та зайняти північні області України. Внаслідок цього Білорусь отримала свій санкційний пакет. Проте через рік вони так і не наважилися на пряму участь у війні в Україні.

Сьогодні у всьому світі відбуваються велелюдні протести. До них мають долучаються як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.