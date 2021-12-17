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    МОЗ розширив перелік професій, для яких Covid-щеплення стане обов’язковим

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    МОЗ наголошує, що обов'язковій вакцинації підлягають працівники, які мають підвищений ризик інфікуватися Covid-19 - МОЗ розширив перелік професій, для яких Covid-щеплення стане обов’язковим
    МОЗ наголошує, що обов'язковій вакцинації підлягають працівники, які мають підвищений ризик інфікуватися Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Наказ набуде чинніості через місяць з дня його опублікування

    Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти Covid-19.

    Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти Covid-19 підлягають працівники:

    • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
    • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
    • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
    • органів місцевого самоврядування;
    • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
    • комунальних підприємств, установ та організацій.

    «Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких», – пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

    Наказ набуде чинності через місяць з дня його опублікування.

    Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти Covid-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, резюмує МОЗ.

    Зазначимо, з 9 грудня перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнили:

    • працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
    • працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;
    • працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
    • працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

    Нагадаємо, в Україні почали робити третє ковід-щеплення. Також у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

    Крім того Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я наказ Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    МОЗ розширив перелік професій, для яких Covid-щеплення стане обов’язковим