МОЗ розширив перелік професій, для яких Covid-щеплення стане обов’язковим

Наказ набуде чинніості через місяць з дня його опублікування

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти Covid-19.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти Covid-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

«Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких», – пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Наказ набуде чинності через місяць з дня його опублікування.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти Covid-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, резюмує МОЗ.

Зазначимо, з 9 грудня перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнили:

працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;

працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

Нагадаємо, в Україні почали робити третє ковід-щеплення. Також у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

Крім того Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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