Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

У четвер на Землі очікується магнітна буря

Нашій планеті загрожує магнітна буря через спалах на Сонці, який стався нещодавно, попередили експерти

Магнітна буря в листопаді очікується вже зовсім скоро – у четвер, 4 числа. Магнітна буря прогнозується через те, що на Сонці був спалах середньої потужності, і світило викинуло хмару плазми.

Спалах на Сонці стався 2 листопада, а перший контакт хмари плазми з атмосферою Землі прогнозується сьогодні вночі, пише Space weather.

Раніше фахівці попереджали, що 4 та 5 листопада магнітосфера Землі буде збудженою, але магнітні бурі не очікуються. Експерти також зазначили, що з 6 числа та до кінця місяця земна магнітосфера буде спокійна.

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