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    Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

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    У четвер на Землі очікується магнітна буря - Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
    У четвер на Землі очікується магнітна буря
    фото з відкритих джерел

    Нашій планеті загрожує магнітна буря через спалах на Сонці, який стався нещодавно, попередили експерти

    Магнітна буря в листопаді очікується вже зовсім скоро – у четвер, 4 числа. Магнітна буря прогнозується через те, що на Сонці був спалах середньої потужності, і світило викинуло хмару плазми.

    Спалах на Сонці стався 2 листопада, а перший контакт хмари плазми з атмосферою Землі прогнозується сьогодні вночі, пише Space weather.

    Раніше фахівці попереджали, що 4 та 5 листопада магнітосфера Землі буде збудженою, але магнітні бурі не очікуються. Експерти також зазначили, що з 6 числа та до кінця місяця земна магнітосфера буде спокійна.

    Які неприємності зі здоров'ям можуть бути

    • Головні болі, мігрень
    • Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади
    • Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися
    • Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою
    • Порушення сну-безсоння або сонливість
    • Нудота і проблеми з травленням
    • Швидка стомлюваність, агресія
    • Загострення хронічних захворювань
    • Ломота в суглобах

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Нормалізувати режим сну – лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин
    • З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу
    • Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет
    • Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами
    • Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця
    • Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері прийняти ванну
    • Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням
    • Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем
    • Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
    Теги: агресія ліки час
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    Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу