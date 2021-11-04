Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
Нашій планеті загрожує магнітна буря через спалах на Сонці, який стався нещодавно, попередили експерти
Магнітна буря в листопаді очікується вже зовсім скоро – у четвер, 4 числа. Магнітна буря прогнозується через те, що на Сонці був спалах середньої потужності, і світило викинуло хмару плазми.
Спалах на Сонці стався 2 листопада, а перший контакт хмари плазми з атмосферою Землі прогнозується сьогодні вночі, пише Space weather.
Раніше фахівці попереджали, що 4 та 5 листопада магнітосфера Землі буде збудженою, але магнітні бурі не очікуються. Експерти також зазначили, що з 6 числа та до кінця місяця земна магнітосфера буде спокійна.
Які неприємності зі здоров'ям можуть бути
- Головні болі, мігрень
- Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади
- Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися
- Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою
- Порушення сну-безсоння або сонливість
- Нудота і проблеми з травленням
- Швидка стомлюваність, агресія
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в суглобах
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Нормалізувати режим сну – лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин
- З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу
- Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет
- Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами
- Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця
- Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері прийняти ванну
- Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням
- Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем
- Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.