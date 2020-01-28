Жоден із чотирьох випадків підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердився



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Усі чотири випадки були протестовані і в них було підтверджено грип А або В

Центр громадського здоров’я МОЗ отримав лише чотири повідомлення про підозру на коронавірус, які потребували додаткової перевірки. Жоден випадок не підтвердився.

Про це на брифінгу сказав т.в.о голови ЦГЗ Ігор Кузін..

«Центр громадського здоров’я отримує інформацію протягом однієї години з моменту підозри на рівні регіонів або санітарно-карантинних відділів. Станом на сьогодні ми отримали лише 4 повідомлення, у яких лікарі-епідеміологи мали якусь додаткову інформацію, яка потребувала додаткової перевірки, - історії подорожі або інші частини епідеміологічного анамнезу. Усі чотири випадки були протестовані на можливі віруси респіраторної групи і в них було підтверджено грип А або В», - сказав Кузін.

Також експерти відзначили, що коронавірус є нестійким у зовнішньому середовищі, і побоювання щодо передачі вірусу через поштові пересилання чи фрукти не мають обгрунтування.

«Якщо він буде перебувати в комфортних умовах, він не буде живий понад 2-3 днів максимум, будь-яке пересилання товарів або виробів відбувається довше. За рекомендаціями ВООЗ не переривається будь-яке товарне сполучення з Китаєм», - сказав Кузін.

До слова, сьогодні стало відомо, що Росія закриває кордон з Китаєм.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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