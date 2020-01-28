«Это не Китай, это Воронеж». Оприлюднене фото, як у Росії шпиталізують людей з підозрою на коронавірус



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Пацієнти звернулися в поліклініку з підозрою на грип

У російському місті Воронеж двох пацієнтів з підозрою на коронавірус помістили в інфекційний бокс. Госпіталізована жінка нещодавно повернулася з Китаю, повідомляє російська агенція «Інтерфакс». Фото госпіталізації публікує в своєму Telegram-каналі Baza

На фото двоє медичних працівників в костюмах з протиепідемічним захистом на ношах поміщають в машину швидкої допомоги людину в спеціальному ізольованому модулі. «Это не Китай, это наш Воронеж», - йдеться в повідомленні видання.

В уряді регіону журналістам заявили, що госпіталізовані 55-річна жінка і 35-річний чоловік. Обидва звернулися в поліклініку з симптомами грипу.

Як зазначає «Росспоживнагляд», пацієнти звернулися за медичною допомогою у зв'язку з підвищенням температури і катаральними явищами (нежить, кашель). «При зборі епідеміологічного анамнезу встановлено, що вони раніше перебували на відпочинку в КНР», - наводить агентство повідомлення відомства.

«В даний час пацієнти розміщені в інфекційному боксі з окремими входами в кожну палату», - йдеться в повідомленні обласного уряду РФ. Уточнюється, що тип вірусу буде визначений протягом трьох днів, відповідні проби готуються.

До слова, сьогодны стало выдомо, що Росія закриває кордон з Китаєм.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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