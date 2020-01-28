Як протидіяти епідемії коронавірусу. Богомолець дала уряду шість порад
Ексдепутатка радить прем'єру насамперед призначити головного санітарного лікаря України
Колишня народна депутатка, лікар Ольга Богомолець порадила уряду вжити превентивні заходи проти розповсюдження китайського коронавірусу в Україні.
Богомолець на своїй сторінці у Facebook написала шість порад:
- прем’єр-міністру потрібно терміново призначити головного санітарного лікаря України, «відповідального за роботу штабу та координування процесу розробки необхідних нормативних документів щодо запобігання поширення вірусу в Україні та імплементації цих напрацювань в даних конкретних умовах до реформування медичної галузі та систем протидії інфекційним захворюванням; мають бути розроблені нормативно-правові документи, де будуть прописані заходи протиінфекційного захисту, розроблені інструкції та алгоритми на випадок виявлення інфікованих чи хворих в Україні;
- Міністерство охорони здоров’я має оприлюднити номер «гарячої лінії» для всіх тих, хто нещодавно повернувся з регіонів з високим ризиком ураження.
- заборонити особам, які були в зонах високого ризику інфікування на випадок захворювання, відвідувати офіс «Сімейного лікаря» чи поліклініку.
- начальникам ДОЗ (медичних департаментів): на випадок появи перших ознак вірусної інфекції для осіб, що прибули з зон високого ризику, створити виїзну бригаду для забору необхідних аналізів на дому у пацієнтів.
- начальники ДОЗ (медичних департаментів) повинні визначити спеціальне відділення чи інфекційну лікарню для цілодобового прийому таких пацієнтів;
- голови обласних державних адміністрацій мають в своїх регіонах визначити відповідального головного санітарного лікаря, створити номери гарячих ліній для потенційних пацієнтів; визначити профільний, відповідно оснащений заклад, що буде консультувати і госпіталізувати пацієнтів за потреби.
Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.
Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.
За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).
Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.
Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.
Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.
Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.