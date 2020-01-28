Як протидіяти епідемії коронавірусу. Богомолець дала уряду шість порад



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Ольга Богомолець вважає, що Міністерству охорони здоров’я варто оприлюднити номер «гарячої лінії» для всіх тих, хто нещодавно повернувся з регіонів з високим ризиком ураження

Ексдепутатка радить прем'єру насамперед призначити головного санітарного лікаря України

Колишня народна депутатка, лікар Ольга Богомолець порадила уряду вжити превентивні заходи проти розповсюдження китайського коронавірусу в Україні.

Богомолець на своїй сторінці у Facebook написала шість порад:

прем’єр-міністру потрібно терміново призначити головного санітарного лікаря України, «відповідального за роботу штабу та координування процесу розробки необхідних нормативних документів щодо запобігання поширення вірусу в Україні та імплементації цих напрацювань в даних конкретних умовах до реформування медичної галузі та систем протидії інфекційним захворюванням; мають бути розроблені нормативно-правові документи, де будуть прописані заходи протиінфекційного захисту, розроблені інструкції та алгоритми на випадок виявлення інфікованих чи хворих в Україні;

Міністерство охорони здоров’я має оприлюднити номер «гарячої лінії» для всіх тих, хто нещодавно повернувся з регіонів з високим ризиком ураження.

заборонити особам, які були в зонах високого ризику інфікування на випадок захворювання, відвідувати офіс «Сімейного лікаря» чи поліклініку.

начальникам ДОЗ (медичних департаментів): на випадок появи перших ознак вірусної інфекції для осіб, що прибули з зон високого ризику, створити виїзну бригаду для забору необхідних аналізів на дому у пацієнтів.

начальники ДОЗ (медичних департаментів) повинні визначити спеціальне відділення чи інфекційну лікарню для цілодобового прийому таких пацієнтів;

голови обласних державних адміністрацій мають в своїх регіонах визначити відповідального головного санітарного лікаря, створити номери гарячих ліній для потенційних пацієнтів; визначити профільний, відповідно оснащений заклад, що буде консультувати і госпіталізувати пацієнтів за потреби.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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