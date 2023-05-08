На окуповану півдні України росіяни у паніці проводять «евакуацію» населення (відео)

Мелітополь вже покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію

На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять так звану евакуацію населення. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

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Зокрема у мережу потрапив уривок діалогу одного з російських окупантів з мешканкою Токмака.

Бойовик у наказовій формі примушує мешканку будинку збирати речі та виїжджати.

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Як зазначає Центр національного спротиву, у домівки корінних мешканців окупанти заселяють росіян.

«Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України. Вони продовжують системну депортацію мешканців за ТОТ під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення», – йдеться в повідомленні.

Мелітополь покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частину депортували до РФ. Натомість прибувають росіяни, що в переважно є родиною військових ворога та представників окупаційних адміністрацій. Тому практично вся покинута нерухомість зайнята ними.

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Так звана «евакуація» загарників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затор.

Також повідомлялося, що російські окупанти почали «евакуацію» мешканців тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.