На окуповану півдні України росіяни у паніці проводять «евакуацію» населення (відео)
Мелітополь вже покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію
На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять так звану евакуацію населення. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».
Зокрема у мережу потрапив уривок діалогу одного з російських окупантів з мешканкою Токмака.
Бойовик у наказовій формі примушує мешканку будинку збирати речі та виїжджати.
Як зазначає Центр національного спротиву, у домівки корінних мешканців окупанти заселяють росіян.
«Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України. Вони продовжують системну депортацію мешканців за ТОТ під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення», – йдеться в повідомленні.
Мелітополь покинуло 60% жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частину депортували до РФ. Натомість прибувають росіяни, що в переважно є родиною військових ворога та представників окупаційних адміністрацій. Тому практично вся покинута нерухомість зайнята ними.
Так звана «евакуація» загарників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затор.
Також повідомлялося, що російські окупанти почали «евакуацію» мешканців тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.
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