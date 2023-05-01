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Окупанти підготували план своєї евакуації з Запорізької області – Центр спротиву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти підготували план своєї евакуації з Запорізької області – Центр спротиву
Окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію із окупований районів Запорізької області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед окупантів поширюються вказівки щодо знищення документів та техніки

Російські загарбники готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованої Запорізької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Окупаційні адміністрації вже підготували плани на евакуацію.

«За даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей», – йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС мають інформацію, що окупанти поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки. 

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники продовжують здійснювати так звані фільтраційні заходи – вони викрадають людей до катівень. Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про «референдум», окупанти продовжують репресії проти місцевого населення.

Нагадаємо, що окупанти також готують російських топменеджерів до евакуації з Криму, проте переконують, що це не евакуація, а «оплачувана відпустка». Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки. Зокрема, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини.

До слова, на окупованих територіях росіяни ввели в шкільну програму з історії новий розділ. У школах на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники додали в програму з історії розділ про так звану «спеціальну військову операцію».

Триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

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Теги: окупанти Запорізька область евакуація

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