Росіяни розпочали «евакуацію» жителів окупованого Енергодара

Місцевих вивозять в напрямку Бердянська та Приморська, на бази відпочинку

Російські окупанти почали «евакуацію» мешканців тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Як зазначається, місцевих вивозять в напрямку Бердянська та Приморська, на бази відпочинку.

«Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації», – йдеться у повідомленні Генштабу.

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Нагадаємо, як заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі., ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. За його словами, експерти організації в районі ЗАЕС постійно чують вибухи, у тому числі це було 5 травня.

Так звана «евакуація» загарників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затор.