Росіяни розпочали «евакуацію» жителів окупованого Енергодара
Місцевих вивозять в напрямку Бердянська та Приморська, на бази відпочинку
Російські окупанти почали «евакуацію» мешканців тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначається, місцевих вивозять в напрямку Бердянська та Приморська, на бази відпочинку.
«Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації», – йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, як заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі., ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. За його словами, експерти організації в районі ЗАЕС постійно чують вибухи, у тому числі це було 5 травня.
Так звана «евакуація» загарників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затор.
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