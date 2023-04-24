У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ

Про причини та наслідки вибухів наразі невідомо

У ніч проти 24 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги прозвучали вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

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Зазначимо, що в Запоріжжі та області повітряна тривога тривала з 02:40 до 03:18. Повідомлення про вибух від «Суспільного» надійшло о 02:47.

Наразі жодної офіційної інформації про причини та наслідки вибухів влада не повідомляла.

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Нагадаємо, що 20 квітня російські загарбники обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі. Снаряд забрав життя родини: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

До слова, завершилася 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.