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Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області
До Запорізбкої ОВА надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали
фото: Іван Федоров, Telegram

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по  Запорізькій області

Російські війська за добу здійснили 326 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Протягом доби окупанти завдали 326 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малих Щербаках, Залізничному, Малій Токмачці, Левадному, Новогригорівці та Червоній Криниці.

158 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

Дев'ять обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

139 артобстрілів завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського.

Також зазначається, що надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, наступною метою російських військ стане Запоріжжя. Вони можуть розпочати наступ на це місто. Про це повідомляє The Economist з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Джерело зазначає, що Росія, можливо, вже відновила контроль над половиною територій, які Україна звільнила в Курській області у серпні 2024 року. Це було єдине суттєве просування українських сил після контрнаступу у 2023 році, підкреслює видання.  The Economist  пише, що ситуація на полі бою виглядає невтішно: Росія досягає прогресу, наступаючи на кількох напрямках одночасно вздовж тисячокілометрового фронту. За оцінками США, загальні втрати росіян, вбитих та поранених, вже сягають 600 тис. осіб.

22 жовтня окупанти завдали 303 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю, а також здійснив 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці. Особливу активність проявили безпілотники: 170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл

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