The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року

Представник ТЦК на Одещині розповів, що не вдається мобілізувати 20% від того, скільки потрібно

Газета повідомила, чи вдасться Україні досягти своєї цілі

Україна хоче мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року. Про це пише The Times, посилаючись на секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Романа Костенка.

Газета пише, що Україні навряд вдасться мобілізувати таку кількість українців: «Ціль у 200 тис. може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти».

Представник одного з ТЦК в Одесі розповів, що вони відстають від поставлених цілей: «Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку».

Нагадаємо, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Це саме той інструмент, який бригади вже давно просили.

Крім того, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.