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Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
У Воронезькій області працювали системи ППО
фото: Генштаб

Сили оборони зауважили, що влучили у щонайменше один з вертикальних резервуарів нафтобази

Сьогодні, 4 жовтня, Сили оборони України уразили базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» у Воронезькій області Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що у Воронезькій області Росії сьогодні сталася надзвичайна подія на нафтобазі. За інформацією російських ЗМІ та місцевих жителів, на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунав вибух та спалахнула пожежа.

Також у селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м.

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Теги: нафта росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна росіяни

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