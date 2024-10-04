Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області

Сили оборони зауважили, що влучили у щонайменше один з вертикальних резервуарів нафтобази

Сьогодні, 4 жовтня, Сили оборони України уразили базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» у Воронезькій області Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що у Воронезькій області Росії сьогодні сталася надзвичайна подія на нафтобазі. За інформацією російських ЗМІ та місцевих жителів, на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунав вибух та спалахнула пожежа.

Також у селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м.