Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранені

Внаслідок атаки росіян на житловий квартал Запоріжжя поранено одну людину

Російські війська атакували житловий квартал у Запоріжжі. Внаслідок удару попередньо поранено одну людину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За інформацією Федорова, Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена.

«Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд», – написав Федоров.

Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 6 осіб pic.twitter.com/4JoFdBBuro — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024



ОНОВЛЕНО. О10:55 Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до шести осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня російські загарбники завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Також унаслідок нічної атаки ворожих дронів по Києву уламки збитих цілей впали у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Як зазначається, цієї ночі Росія атакувала українську столицю дронами. БпЛА заходили в бік міста з різних напрямків. Вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку.