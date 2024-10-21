Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранені
Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя. Ілюстративне фото
скриншот відео

Внаслідок атаки росіян на житловий квартал Запоріжжя поранено одну людину

Російські війська атакували житловий квартал у Запоріжжі. Внаслідок удару попередньо поранено одну людину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За інформацією Федорова, Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена. 

«Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд», – написав Федоров. 

 
ОНОВЛЕНО. О10:55 Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до шести осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня російські загарбники завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району  Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Також унаслідок нічної атаки ворожих дронів по Києву уламки збитих цілей впали у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Як зазначається, цієї ночі Росія атакувала українську столицю дронами. БпЛА заходили в бік міста з різних напрямків. Вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку

Теги: Запоріжжя росія війна обстріл Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна або буде в НАТО в найближчі роки, або повернеться до РФ
Між НАТО та Росією: чи може Україна залишитися нейтральною
18 жовтня, 17:30
Путін і Сі Цзіньпін під час перемовин у Пекіні
Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази
28 вересня, 16:55
Сили оборони відійшли, аби зайняття положення для ведення подальших дій
Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
2 жовтня, 12:56
Прогноз погоди на 10 жовтня
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:00
СБУ викрила колаборантів та зрадників
СБУ заочно оголосила підозру 29 зрадникам, які катували людей на ТОТ Херсонщини
8 жовтня, 05:37
Карта бойових дій 11 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року
11 жовтня, 00:00
Рютте заявив, що Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО
Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО – Рютте
17 жовтня, 11:44
Андрій Мельник заявив, що Україна потребує радикальних змін
«Це повна профанація». Дипломат розкритикував кадрові конкурси МЗС, які проводив колишній міністр Кулеба
14 жовтня, 11:44
Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня
Парламент Естонії визнав масову депортацію кримських татар геноцидом
16 жовтня, 17:04

Події в Україні

Міненерго повідомило про знеструмлення у п’яти областях через ворожі обстріли
Міненерго повідомило про знеструмлення у п’яти областях через ворожі обстріли
Рятувальники повідомили про наслідки удару по припортовій інфраструктурі Одещини
Рятувальники повідомили про наслідки удару по припортовій інфраструктурі Одещини
Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранені
Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранені
Залужний написав свою першу книжку: подробиці від ЗМІ
Залужний написав свою першу книжку: подробиці від ЗМІ
Зеленський: З російського полону загалом повернули 3 767 українців та українок
Зеленський: З російського полону загалом повернули 3 767 українців та українок
Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)
Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
106K
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
35K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
17K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН

Новини

У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
Тривога в Києві тривала близько п'яти годин
Сьогодні, 05:38
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua