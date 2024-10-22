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Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, є загиблі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, є загиблі
Загалом надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Внаслідок ворожої атаки на обласний центр загинули троє людей, а 19 отримали поранення, серед яких – восьмирічна дівчинка

Окупанти завдали 303 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Як повідомив очільник Запорізької ОВА, ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю, а також здійснив 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці. Особливу активність проявили безпілотники: 170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

Окрім цього, чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Роботине та Малу Токмачку, а 111 артобстрілів були завдані по територіях Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Загалом надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки на обласний центр загинули троє людей, а 19 отримали поранення, серед яких – восьмирічна дівчинка

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БПЛА-камікадзе, по приватному житловому сектору міста Суми. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Теги: Запоріжжя обстріл Іван Федоров поранення

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