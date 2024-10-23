Окупанти можуть розпочати наступ на Запоріжжя: деталі від The Economist

The Economist пише, що ситуація на полі бою в Україні виглядає невтішно

Наступною метою російських військ стане Запоріжжя. Вони можуть розпочати наступ на це місто. Про це повідомляє The Economist з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Джерело зазначає, що Росія, можливо, вже відновила контроль над половиною територій, які Україна звільнила в Курській області у серпні 2024 року. Це було єдине суттєве просування українських сил після контрнаступу у 2023 році, підкреслює видання.

The Economist пише, що ситуація на полі бою виглядає невтішно: Росія досягає прогресу, наступаючи на кількох напрямках одночасно вздовж тисячокілометрового фронту. За оцінками США, загальні втрати росіян, вбитих та поранених, вже сягають 600 тис. осіб.

Зокрема, Росія зараз намагається оточити Покровськ, важливий логістичний вузол на сході України, і продовжує наступ на південь, встановивши контроль над висотами біля Вугледара.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій.

Також на Запорізькому напрямку окупанти значно наростили засоби артилерії. Про це повідомив командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади, позивний «РІддік».