Російські окупанти систематично страчують військовополонених та застосовують хімзброю – ISW

Армія РФ продовжує систематично вчиняти військові злочини

Російські війська продовжують систематично вчиняти військові злочини, включно з триваючими стратами українських військовополонених (полонених) і використанням хімічної зброї. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

АналІтики Інституту вивчення війни зазначають, що за повідомленнями українських офіційних осіб від 21 жовтня 2024 року, російські війська стратили двох беззбройних українських військовополонених біля Селидового Донецької області 18 жовтня, розстрілявши їх упритул.

Також, Інститути оцінив, що останнім часом російські окупанти збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених у порушення Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє нелюдське поводження та страти військовополонених.

У свою чергу Державний департамент США 1 травня оголосив, що він визначив, що російські війська використовують хлорпікрин і агенти боротьби з масовими заворушеннями (RCA) в порушення Конвенції про хімічну зброю (CWC), яку Росія підписала.

Раніше українські офіційні особи повідомляли, що російські війська все частіше оснащують гранати хлорпікрином.

Підсумовиючі звіт аналітики зазначають, що очевидне систематичне вчинення військових злочинів на всьому театрі вказує на те, що російські сили продовжують діяти з низьким рівнем дисципліни, і що російські польові командири нічого не роблять, щоб запобігти своїм підлеглим брати участь у такій злочинній поведінці, або навіть можуть навіть заохочуйте їх.

Немає доказів того, що Росія притягує російський персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.