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Миротворці ООН залишаються на півдні Лівану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Миротворці ООН залишаються на півдні Лівану
У Лівані залишаються миротворці ООН попри заклик Ізраїлю відійти
фото з відкритих джерел

Перед тим Ізраїль закликав до переведення «блакитних шоломів» з цього регіону, де проводить операцію

Миротворці Організації Об'єднаних Націй, що діють на півдні Лівану, продовжують виконувати свої обов'язки попри складні умови в регіоні. Раніше Ізраїль закликав до їх переведення через військову операцію, яку він проводить у цьому районі. Однак, за словами глави миротворчої місії ООН Жана-П'єра Лакруа, «блакитні шоломи» залишаються на своїх позиціях і роблять усе можливе для виконання мандату Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє  Reuters.

Миротворці наразі забезпечують важливий зв'язок між військовими країн, а також мають плани на випадок непередбачених обставин. Місія ООН діє згідно з мандатом Ради Безпеки, допомагаючи ліванській армії утримувати південь Лівану вільним від зброї та озброєних формувань, окрім ліванських військових. Це, однак, призводить до напруженості у відносинах із організацією «Хезболла», яка підтримується Іраном і фактично контролює південний Ліван.

Жан-П'єр Лакруа підкреслив, що миротворці продовжуватимуть свою місію, попри всі виклики.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході: Китай звернувся до ООН з вимогою.

Теги: Ліван миротворці Китай війна Ізраїль

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