Миротворці ООН залишаються на півдні Лівану

Перед тим Ізраїль закликав до переведення «блакитних шоломів» з цього регіону, де проводить операцію

Миротворці Організації Об'єднаних Націй, що діють на півдні Лівану, продовжують виконувати свої обов'язки попри складні умови в регіоні. Раніше Ізраїль закликав до їх переведення через військову операцію, яку він проводить у цьому районі. Однак, за словами глави миротворчої місії ООН Жана-П'єра Лакруа, «блакитні шоломи» залишаються на своїх позиціях і роблять усе можливе для виконання мандату Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє Reuters.

Миротворці наразі забезпечують важливий зв'язок між військовими країн, а також мають плани на випадок непередбачених обставин. Місія ООН діє згідно з мандатом Ради Безпеки, допомагаючи ліванській армії утримувати південь Лівану вільним від зброї та озброєних формувань, окрім ліванських військових. Це, однак, призводить до напруженості у відносинах із організацією «Хезболла», яка підтримується Іраном і фактично контролює південний Ліван.

Жан-П'єр Лакруа підкреслив, що миротворці продовжуватимуть свою місію, попри всі виклики.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході: Китай звернувся до ООН з вимогою.