Атака на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла майже до 40 осіб (фото)

Наразі на місці розгорнуто Пункт екстреної психологічної допомоги

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області у п'ятницю, 8 вересня, зросла майже до 40 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Вже 32 постраждалих через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або «задовільні». Втім, є й «важкі», - зазначив він.

Крім того, за його словами, пошкоджені три адмінбудівлі. Побиті сім житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована.

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За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, рятувально-пошукові роботи тривають, встановлюється точна кількість потерпілих.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними ДСНС України, наразі на місці розгорнуто Пункт екстреної психологічної допомоги – психологи працюють із потерпілими та місцевими мешканцями.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 вересня, під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа. Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів.