Окупанти обстріляли Херсон: постраждала дитина (фото)
У 7-річної дівчинки поранення спини, руки та ноги
Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. Про це повідомила Херсонська ОДА у Telegram.
7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу. Дані щодо інших постраждалих уточнюються.
«Один зі снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина», – повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Напередодні окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині (фото). Медзаклад не працював, приміщення були законсервовані, постраждалих серед цивільних немає. Пошкоджені два кабінети, стеля, система водопостачання, вщент зруйнований дах.
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