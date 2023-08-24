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Окупанти обстріляли Херсон: постраждала дитина (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсон: постраждала дитина (фото)
Один з ворожих снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті
фото: Херсонська обласна прокуратура / Telegram

У 7-річної дівчинки поранення спини, руки та ноги

Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. Про це повідомила Херсонська ОДА у Telegram.

7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу. Дані щодо інших постраждалих уточнюються.

«Один зі снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина», – повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Ворог обстріляв середмістя Херсона
Ворог обстріляв середмістя Херсона
фото: Херсонська обласна прокуратура / Telegram

Напередодні окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині (фото). Медзаклад не працював, приміщення були законсервовані, постраждалих серед цивільних немає. Пошкоджені два кабінети, стеля, система водопостачання, вщент зруйнований дах.

Теги: обстріл Херсон поранення дитина

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