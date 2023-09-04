В Україні будуватимуть нові в'язниці для «еліти»

Можливість відбувати покарання в платних камерах з'явилася кілька років тому як експеримент

Не дивлячись на те, що ціни доволі високі, охочих орендувати камери завжди вистачає

В Україні мають намір побудувати нові в'язниці – вони будуть комфортнішими, ніж ті, які є зараз. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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Якщо в минулому в'язниці в нашій країні продавали, оскільки велика кількість пенітенціарних закладів не була потрібна, то тепер усе з точністю навпаки. За словами Малюськи, зараз Україні потрібно більше в'язниць, причому вони мають бути комфортнішими – ті, що діють зараз, не відповідають європейським стандартам.

Міністр наголосив: «Нам потрібно будувати в'язниці, хоч би як це сумно звучало. Враховуючи активізацію правоохоронців, у нас у слідчі ізолятори все більше і більше «еліти» заїжджає. Нам потрібні нові установи та приміщення».

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Малюська додав, що дедалі більше VIP-клієнтів проводитимуть в українських в'язницях багато часу, а вони бажають робити це з комфортом. Виправна система нашої країни, своєю чергою, може заробити на платних камерах.

Можливість відбувати покарання в платних камерах з'явилася кілька років тому як експеримент. Попри те, що ціни не можна було назвати доступними (наприклад, у Києві доба коштувала 2 тис. грн), бажаючі орендувати їх знаходилися завжди.

Експеримент із СІЗО визнали успішним, після чого Рада ухвалила закон про запровадження платних камер, а перелік усіх послуг буде регламентований Мін'юстом. Можливість провести час у платній камері буде у кожного – внести гроші за платні послуги зможе як сам ув'язнений, так і інші особи за нього.

Нагадаємо, згідно Женевських конвенцій військовополонених можна залучати до суспільно корисних робіт. Таким чином російські полонені беруть участь у відбудові України. Щобільше, окупанти отримують зарплатню – невелику, але вона встановлена згідно норм міжнародного права. У таборі працює крамниця, в якій військовополонені можуть витрачати гроші для власних потреб.