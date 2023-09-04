Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні будуватимуть нові в'язниці для «еліти»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні будуватимуть нові в'язниці для «еліти»
Можливість відбувати покарання в платних камерах з'явилася кілька років тому як експеримент
Фото: Informator

Не дивлячись на те, що ціни доволі високі, охочих орендувати камери завжди вистачає 

В Україні мають намір побудувати нові в'язниці – вони будуть комфортнішими, ніж ті, які є зараз. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Якщо в минулому в'язниці в нашій країні продавали, оскільки велика кількість пенітенціарних закладів не була потрібна, то тепер усе з точністю навпаки. За словами Малюськи, зараз Україні потрібно більше в'язниць, причому вони мають бути комфортнішими – ті, що діють зараз, не відповідають європейським стандартам.

Міністр наголосив: «Нам потрібно будувати в'язниці, хоч би як це сумно звучало. Враховуючи активізацію правоохоронців, у нас у слідчі ізолятори все більше і більше «еліти» заїжджає. Нам потрібні нові установи та приміщення».

Малюська додав, що дедалі більше VIP-клієнтів проводитимуть в українських в'язницях багато часу, а вони бажають робити це з комфортом. Виправна система нашої країни, своєю чергою, може заробити на платних камерах.

Можливість відбувати покарання в платних камерах з'явилася кілька років тому як експеримент. Попри те, що ціни не можна було назвати доступними (наприклад, у Києві доба коштувала 2 тис. грн), бажаючі орендувати їх знаходилися завжди.

Експеримент із СІЗО визнали успішним, після чого Рада ухвалила закон про запровадження платних камер, а перелік усіх послуг буде регламентований Мін'юстом. Можливість провести час у платній камері буде у кожного – внести гроші за платні послуги зможе як сам ув'язнений, так і інші особи за нього.

Нагадаємо, згідно Женевських конвенцій військовополонених можна залучати до суспільно корисних робіт. Таким чином російські полонені беруть участь у відбудові України. Щобільше, окупанти отримують зарплатню – невелику, але вона встановлена згідно норм міжнародного права. У таборі працює крамниця, в якій військовополонені можуть витрачати гроші для власних потреб.

Читайте також: «До послуг російських полонених є стоматологічний кабінет». Як працює проєкт «Хочу жить»
Теги: міністр тюрьма послуги Денис Малюська

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
В Україні будуватимуть нові в'язниці для «еліти»
В Україні будуватимуть нові в'язниці для «еліти»
Хвилина мовчання: згадаймо багатодітного батька Андрія Божека, який загинув на Донеччині
Хвилина мовчання: згадаймо багатодітного батька Андрія Божека, який загинув на Донеччині
Дівчинка, яка втратила ноги після обстрілу Краматорська, пробігла півмарафон у Львові (фото)
Дівчинка, яка втратила ноги після обстрілу Краматорська, пробігла півмарафон у Львові (фото)
Гордон на Майдані поскандалив із людьми у військовій формі
Гордон на Майдані поскандалив із людьми у військовій формі
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
24K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
18K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
11K
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
9285
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
7979
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту