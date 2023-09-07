Моторошна подія. У Кривому Розі трамвай переїхав жінку

Від отриманих травм загинула на місці

Подія сталася 6 вересня біля 22:00 на вул. Кокчетавській

У Кривому Розі трамвай переїхав жінку. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Попередньо під час відсутності зовнішнього освітлення, 40-річна жінка опинилася під колесами трамвая-човника на вул. Кокчетавській в Кривому Розі.

Шансів вижити у жінки не було – вона загинула на місці пригоди, до прибуття карети ЕМД.

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На місці трагедії працювали правоохоронці.

Головні версії слідства – нещасний випадок та самогубство. Містянка стояла на зупинці громадського транспорту. Як вона опинилася під колесами трамваю – невідомо.

Нагадаємо, на Київщині фура з тваринами розчавила легковик: є загиблі. Також у селі Малушка Рівненського району 3 вересня сталася ДТП. О 14:00 зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, 8 осіб, троє з яких діти, постраждали.