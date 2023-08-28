Шольц знайшов варіант порятунку Німеччини від енергетичної кризи

Берлін прагне поступово відмовитися від використання викопного палива у своїй системі опалення

До 2030 ФРН планує розширити використання геотермальної енергії так, щоб подавати в електромережі в 10 разів енергії більше. Канцлер Олаф Шольц особисто відвідав геотермальний проект Eavor Erdwärme Geretsried GmbH (Eavor Geretsried) у Геретсріді. У цьому візиті до канцлера приєдналися федеральний міністр досліджень Беттіна Старк-Ватцінгер, прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер і міністр економіки Баварії Губерт Айвангер.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибинна геотермальна енергія має великий потенціал для вироблення тепла в Німеччині, оскільки Берлін прагне поступово відмовитися від викопного палива у своїй системі опалення. Про це пише Reuters.

За умови використання «глибинної» геотермальної енергії тепло витягується з геотермальних резервуарів на глибині понад 400 метрів. Для Німеччини це ті теплові насоси для побутових споживачів, а також геоТЕС, кількість яких, за словами канцлера, зросте з 42 до 54 до 2030 року.

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Раніше Bloomberg писав, що геотермальна енергетика недооцінена та недостатньо фінансується європейськими країнами. Агентство наводить дані про те, що за десятиліття з 2010 по 2020 країни ЄС виділили €700 млн на дослідження в галузі геотермальної енергетики. При цьому лише на сонячні панелі у 2020 році було витрачено €30 млрд, на вітряки європейці віддали €21 млрд.

Про те, що людству варто використати геотермальну енергію Землі, вчені говорили із середини минулого століття. Було розроблено безліч цікавих проектів у цій галузі, причому на сьогоднішній день існує ще й багато технологій для створення глибоких свердловин. Однак проекти в цій галузі поки що поодинокі.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні. Його слова наводить Bloomberg. За його словами, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

До слова, приблизно 64% німців бажають зміни уряду у ФРН, вважаючи, що це пішло б країні на користь, показують результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag.

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Рейтинг правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини знижується. Якби вибори до Бундестагу відбулися сьогодні, за СДПН проголосували б лише 18% виборців. Це на 2% менше, ніж тижнем раніше. Загалом у правлячої зараз «світлофорної» коаліції із СДПН, «Зелених» та ВДП у сумі 40% голосів. На останніх виборах до Бундестагу цей показник становив 52%.

Лише 22% хотіли б, щоб правляча нині коаліція у складі соціал-демократів, вільних демократів та «зелених» залишалася при владі. Роботою Олафа Шольца незадоволені 70% респондентів – на десять відсотків більше, ніж місяць тому.