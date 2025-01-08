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Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року
Ситуація на фронті 8 січня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали чотири атаки ворога поблизу Вовчанська та Тихого. На даний час триває одна атака противника в районі Тавільжанки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор здійснив три атаки на наші укріплення поблизу населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. Наші оборонці успішно відбили всі атаки, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував поблизу Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Північне та Щербинівка. Тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів – в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївка. Противник застосовував 16 керованих авіаційних бомб по Покровську. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 171 та поранили 218 окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 7

На Курахівському напрямку

Нараховується вже 17 боєзіткнень. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 8

На Времівському напрямку

Ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне, два боєзіткнення триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі острова Козацький.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 10

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, українські захисники відбили 25 атак окупантів, триває ще шість боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року фото 11
мапа: deepstate

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 100-ї окремої механізованої бригади, 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 102-ї окремої бригади територіальної оборони та 79-го прикордонного загону, які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1050-й день повномасштабної війни в Україні.

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Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 січня 2025 року
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