Байден готує «прощальний» пакет санкцій щодо енергосектору Росії – ЗМІ

ЗМІ: Запровадження таких санкцій може зміцнити спадщину Байдена у сфері міжнародної політики та підвищити підтримку України в її боротьбі з Росією

Санкції будуть спрямовані на «тіньовий флот» міжнародних суден, що перевозять російську нафту в незахідні країни

Президент США Джо Байден в останні тижні свого перебування на посаді розглядає можливість запровадження нових серйозних санкцій проти російського енергетичного сектору. Про це повідомляє американська газета The Washington Post (WP) з посиланням на чотири інформовані джерела.

Адміністрація президента розглядає це як «прощальний удар у своїй фінансовій війні» проти Володимира Путіна. За даними джерел, цей крок також надасть новій команді новообраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу на переговори з Путіним щодо припинення війни Росії з Україною.

За словами кількох джерел, санкції будуть спрямовані на так званий «тіньовий флот» міжнародних суден, що перевозять російську нафту в незахідні країни, а також на російських експортерів нафти, які досі не були піддані санкціям. Серед можливих варіантів – відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції.

У статті йдеться, що запровадження таких санкцій може зміцнити спадщину Байдена у сфері міжнародної політики та підвищити підтримку України в її боротьбі з Росією. Високопоставлений чиновник Білого дому підкреслив, що такий крок є важливим для того, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі для самозахисту та переговорів про мир на справедливих умовах.

До слова, учора, 24 грудня, Джо Байден підписав оборонний бюджет на наступний рік обсягом близько $895 млрд. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Цей закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту, Департаменту внутрішньої безпеки та розвідувального співтовариства. Цей закон передбачає життєво важливі переваги для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі повноваження для підтримки національної оборони нашої країни, закордонних справ і внутрішньої безпеки», – заявив президент США.

Нагадаємо, Швейцарія ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.