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12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 січня – День українського політв'язня
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто відмовляти у допомозі 

12 січня в Україні відзначається День українського політв'язня. У світі святкують День гарячого чаю. Віряни вшановують пам’ять мучениці Тетяни Римської.

День українського політв'язня

12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.

Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші – проводять різноманітні тематичні заходи.

12 січня 1972 року у Києві розпочалися масові арешти, що тривали три дні. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз і російський режим, що розгорнув терор проти українців, «перевершивши радянський тоталітаризм».

Дуже подібний до радянського за своєю сутністю, російський режим окупував український Крим і розв'язав криваву війну в Україні. На сьогодні тисячі українців перебувають у полоні окупантів, тому цей день як ніколи актуальний. 

День гарячого чаю

12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День гарячого чаю (Hot Tea Day) відзначається щорічно 12 січня. Це свято було засноване в 2005 році. Гарячий чай особливо корисний в холодну погоду, оскільки він допомагає зігрітися та захиститися від застуди та грипу.

Відкриття чаю пов’язують із китайським імператором і батьком китайської медицини Шень Нуном, який жив у Китаї в 2700 році до нашої ери. Цей китаєць говорив про чай саме як про гарячий суп. За легендою, коли Шень Лун, втомившись після роботи, вирішив закип'ятити воду на багатті, то помітив, як у неї впало листя з дерева. Лун випив заварений напій, відчув бадьорість і приплив сил, як після чудового обіду. Тоді імператор зрозумів, що знайшов нову страву, яка, як і будь-яка інша їжа, поновлюватиме сили. Цілющі властивості чаю він помітив пізніше.

Яке сьогодні релігійне свято

12 січня в церковному календарі – День мучениці Тетяни Римської. Народилася вона в Римі в родині чиновника, який сповідував християнство таємно, а тому й доньку свою виховав за церковними традиціями. Коли дівчина виросла, то не захотіла виходити заміж. Своє життя вирішила присвятити служінню Богу і стала дияконесою в церкві.

Коли правив імператор Олександр Севера, християн спіткали сильні гоніння. Тоді Тетяну схопили і привели до язичницького капища. Там змушували дівчину принести пожертву ідолам. Вона не погодилася, тому її довго катували, але Господь зцілив усі її рани. Тетяна молилася, і тоді всі ідоли в капищі зруйнувалися, а самі кати увірували в Христа. Коли Олександр побачив, що не може впоратися з Тетяною, її стратили мечем. Пізніше така ж доля чекала і на її батька.

На честь священномучениці святкують народне свято – Тетянин день.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися і сваритися, особливо з рідними.
  • Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
  • Краще не займатися фізичною працею, прибирати, прати.

Народні прикмети

  • Якщо сонце зійшло рано, то скоро потепліє.
  • Ясна і морозяна погода до гарного урожаю.
  • Якщо сніжить, то літо буде дощовим.
  • Яка погода цього дня, таким буде і грудень.

Пам’ятні події 12 січня

  • 1793 – Росія і Пруссія домовилися про другий поділ Польщі.
  • 1848 – у Палермо на Сицилії почалось повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II та неаполітанських Бурбонів – хронологічно перше з «Весни народів».
  • 1923 – у Кривому Розі ДПУ «викрило» велику українську повстанську організацію. Заарештовано понад 200 осіб.
  • 1923 – у Харкові РНК УСРР прийняла постанову «Про вшанування сорокарічної сценічної діяльності М. Заньковецької». Їй було присвоєне звання народної артистки УСРР, призначено підвищену довічну пенсію та перейменовано на її честь колишній Троїцький народний будинок на Театр ім. Заньковецької.
  • 1928 – у Москві ОДПУ видало розпорядження своїм місцевим органам, у тому числі ДПУ УСРР, про реалізацію вилученого у приватників хліба.
  • 1939 – в Хусті відбулися установчі збори «Товариства греко-католицьких священників». 
  • 1939 – у Полтаві почали курсувати перші шість таксі.
  • 1942 – рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці і тим самим саботують наказ німецької влади про обов'язкову трудову повинність.
  • 1942 – рейхскомісар України Е. Кох видав директиву всім генерал- і гебітскомісарам про умови відкриття початкових шкіл. Навчанням охоплювалися діти віком до 11 років. Запроваджувалася українська мова навчання. 
  • 1950 – у СРСР указом Президії Верховної Ради відновлена смертна кара за зраду, шпигунство і диверсії, що мала зворотну дію в часі.
  • 1965 – мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня «Днем української незалежності».
  • 1972 – КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтеліґенції (операція «Блок», «Арешт Коляди»), спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура.
  • 1990 – почався семиденний погром вірменів у столиці Азербайджанської РСР Баку.
  • 2004 – найбільше (на той час) у світі круїзне судно «Queen Mary 2» вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан.
  • 2007 – Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Тетяна, Ілля, Макар, Петро, Сава.

Теги: традиції свята свято

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