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Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії та Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії та Білорусі
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колаж: glavcom.ua

Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС

Швейцарія ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.

«Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня», – йдеться у заяві.

Зазначається, що на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

«Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Швейцарії виділяє для України новий зимовий пакет допомоги на суму 45 млн швейцарських франків (48 млн євро). Ці кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти будинків і гуманітарних потреб.

Теги: Швейцарія санкції росія Білорусь війна Європейський союз

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