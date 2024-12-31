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РФ забрала своїх прикордонників з кордону Вірменії та Ірану: деталі від ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ забрала своїх прикордонників з кордону Вірменії та Ірану: деталі від ISW
Виведення російських прикордонників з КПП «Агарак» відбулося через п'ять місяців після того, як російські прикордонники завершили виведення військ з єреванського аеропорту
фото з відкритих джерел

Росіяни спільно з вірменами перебували на КПП «Агарак» понад 30 років

Російські прикордонники залишили прикордонний контрольно-пропускний пункт «Агарак» на кордоні Вірменії з Іраном, де вони спільно з вірменами перебували понад 30 років (з 1991 року). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

30 грудня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що вірменські прикордонні війська почали патрулювати КПП «Агарак» без російських сил.

У ISW припускають, що ймовірно російські прикордонники залишили цей район відповідно до угоди від жовтня 2024 року про те, що прикордонники Вірменії поновлять контроль над пунктом пропуску з 1 січня 2025 року.

«Виведення російських прикордонників з КПП «Агарак» відбулося за п'ять місяців після того, як російські прикордонники завершили виведення військ з єреванського міжнародного аеропорту «Звартноц». Це ще раз продемонструвало прихильність Вірменії до скорочення двосторонніх відносин з Росією у сфері безпеки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні слідчий комітет Вірменії заявив про відкриття кримінального провадження проти п’ятьох громадян країни та двох колишніх мешканців Карабаху через спробу захоплення влади. 

Єреван заморозив свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

До слова, з часів розпаду СРСР у 1991 році, Вірменія багато років була одним з найближчих союзників Російської Федерації. Зокрема, російські військові допомогли країні встановити контроль на частиною Нагірного Карабаху в першій половині 1990-х років та створити в регіоні «Нагірно-Карабаську республіку».

Після укладання мирного договору в 1994 році, бойові дії між Вірменією та Азербайджаном припинилися. Однак час від часу в регіоні спалахували сутички зі стріляниною між азербайджанськими та вірменськими прикордонниками та військовими. Найбільш масштабні бойові дії знову спалахнули у 2020 році. Азербайджан за підтримки Туреччини, відсунув лінію розмежування у Нагірному Карабасі та змусив вірменських військових відступити. Росія не надала достатньої військової підтримки Вірменії й відтоді Єреван почав згортати тісне партнерство з Москвою.

Теги: росія Вірменія військові Єреван Азербайджан прикордонники Нікол Пашинян

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