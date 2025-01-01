Поліція повідомила, скільки порушників комендантської години було затримано у новорічну ніч

За оцінками начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції загалом українці свідомо підійшли до святкування Нового року

Правоохоронці у новорічну ніч отримали близько 35 повідомлень, які були пов’язані з новорічними подіями

До відділень поліції за порушення комендантської години в новорічну ніч доставили 300 громадян. Правоохоронці вважають, що в масштабах України це досить мало. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський.

За його словами, «правоохоронці у новорічну ніч отримали близько 35 повідомлень, які були пов’язані з новорічними подіями: поведінка напідпитку чи домашні конфлікти».

«Зокрема було близько 25 повідомлень, що пов'язані із застосування піротехніки, й ще одне кримінальне провадження», – сказав представник поліції.

За його оцінками, загалом українці свідомо підійшли до святкування Нового року.

«Національна поліція доставила до відділків поліції 300 осіб щодо порушення комендантської години. З ними проводили профілактичну бесіду, а також їх перевіряли на причетність до якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить низька цифра», – сказав Серединський.

Раніше поліція повідомила, що робитиме з порушниками комендантської години у новорічну ніч.

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