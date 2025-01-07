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Українці матимуть ще один спосіб легалізувати своє перебування в Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українці матимуть ще один спосіб легалізувати своє перебування в Польщі
Українці матимуть ще один спосіб легального перебування у Польщі
фото із відкритих джерел

При зміні статусу UKR на CUKR українці матимуть право на безкоштовну медичну допомогу лише за умови легального працевлаштування

Вже цьогоріч українці у Польщі матимуть змогу отримати карту CUKR. Ця карта дає право на легальне перебування в країні терміном до трьох років. Про це пише inPoland.

Подати заяву Голові управління у справах іноземців можна буде виключно в електронному вигляді за допомогою спеціального онлайн сервісу, який буде запущено перед стартом прийому заявок.

Зміни до Спецзакону, ухвалені в липні минулого року урядом, додали ще одну можливість громадянам України легалізувати своє перебування в Польщі – карта CUKR. Отримати цю карту зможуть не всі. Для того, щоб подати заяву, українці повинні виконати кілька вимог:

  • станом на 4 березня 2024 року мати статус UKR;
  • на день подачі заявки на карту побиту мати статус UKR;
  • мали статус UKR безперервно не менше 365 днів на день подачі заяви.

Карта CUKR даватиме громадянам України право перебувати на території Польщі на таких же підставах, що й іноземцям, які мають дозвіл на тимчасове перебування. Ті, хто отримає карту, зможуть працювати у Польщі без додаткового дозволу на роботу. Українці з картою CUKR зможуть покидати територію Польщі на термін не більше, ніж 6 місяців.

Попри те, що карта не міститиме інформації про адресу проживання, громадяни України повинні будуть протягом 15 днів повідомити воєводу про будь-які зміни, що стосуються реєстрації або місця проживання.

Однак при зміні статусу UKR на CUKR українці матимуть право на безкоштовну медичну допомогу лише за умови легального працевлаштування, коли із зарплати вираховуються внески на медичне страхування.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Зокрема  у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах. 

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Теги: Польща українці робота біженці страхування правила

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