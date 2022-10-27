19 безпілотників та 13 бойових машин: втрати ворога за добу

ЗСУ вже ліквідували понад 69 220 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 320 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 69 220 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 жовтня орієнтовно склали:

особового складу – близько 69220 (+320) осіб ліквідовано;

танків – 2631 (+3) од;

бойових броньованих машин – 5364 (+13) од;

артилерійських систем – 1690 (+4) од;

РСЗВ – 379 (+0) од;

засоби ППО – 192 (+0) од;

літаків – 271 (+0) од;

гелікоптерів – 249 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19);

крилаті ракети – 351 (+1);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од;

спеціальна техніка – 150 (+1).

Втрати окупантів станом на ранок 27 жовтня Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.