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Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили бліндажі з особовим складом окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили бліндажі з особовим складом окупантів
ЗСУ завдали ударів по ворогу на півдні та знищили техніку рашистів
фото ілюстративне

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 26 жовтня знищили понад пів сотні окупантів. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Нашою штурмовою та армійською авіацією завдано 6 ударів по противнику, зокрема:

  • засобах ППО;
  • опорному пункту;
  • трьох районах скупчення живої сили, озброєння й техніки у Бериславському та Миколаївському районах.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було відпрацьовано 190 вогневих завдань.

«Підтверджені втрати ворога складають 53 окупанти, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація», 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ударним гелікоптером Ка-52 ворог атакував українські позиції, але влучним пострілом воїнів-зенітників «Алігатор» був збитий.

«Обстановка на Південнобузькому напрямку у всій операційній зоні досить напружена, але контрольована. Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації», – йдеться в повідомленні.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення. Окрім того, продовжує атаки дронами-камікадзе.

Нагадаємо, наші воїни ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України

Теги: окупанти озброєння втрати ворог військові

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