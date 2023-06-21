У Києві хочуть реконструювати їдальню за майже 90 млн грн (фото)

Відповідний тендер на реконструкцію їдальні з'явився на сайті Zakupki.Prom

У Києві в олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа» хочуть провести реконструкцію їдальні за майже 90 мільйонів гривень. Відповідний тендер з’явився на сайті Zakupki.Prom.

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Примітно, що київська їдальня, яку хочуть реконструювати за 88 388 900 гривень, виглядає приблизно так:

Їдальня олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» станом на 2021 рік фото: stil.ua

Їдальня олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» станом на 2021 рік фото: stil.ua

Їдальня олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» станом на 2021 рік фото: stil.ua

Їдальня олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» станом на 2021 рік фото: stil.ua

Їдальня олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» станом на 2021 рік фото: stil.ua

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

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Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше.