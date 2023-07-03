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Дніпровська РДА закупила рації для укриттів по $1500 за штуку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дніпровська РДА закупила рації для укриттів по $1500 за штуку
Вартість однієї рації Kenwood NX-5300E становить близько $1500
фото з відкритих джерел

Рації оснащені шифруванням даних та вбудованим GPS приймачем

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 26 портативних радіостанцій для укриттів на суму понад мільйон гривень. Про це йдеться на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Варто зауважити, що вартість однієї рації Kenwood NX-5300E становить близько $1500.

Як зазначено в описі пристрою, «сучасні радіостанції Kenwood NX-5200/NX-5300 не мають аналогів на ринку радіозв'язку навіть серед таких моделей як Motorola DP4000E, DP4801E, DP4800E, DP4400E, DP4401E, DP4600E». Також рації оснащені шифруванням даних та вбудованим GPS приймачем. Проте навіщо в кожній станції в укритті потрібно шифрування голосу AES-256 та вбудовані датчики GPS достеменно не зрозуміло.

Нагадаємо, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 27 червня розірвало договір із підприємцем Сергієм Барсученком (Житомирська область) на закупівлю конструкторів для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог вартістю 900,7 тис. грн

До слова, на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

Читайте також: Система Prozorro. Публіка – дура?
Теги: Київ ProZorro гроші укриття

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