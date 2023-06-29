Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень

Спочатку тендер на конструктор було оцінено в очікувану вартість у розмірі 952 864 грн

Договір було підписано 16 травня 2023 року, а згідно з умовами тендеру, товари мали бути доставлені до 31 травня 2023 року

Дніпровська районна держадміністрація в Києві придбала конструктори вартістю понад 900 тисяч гривень. Ці набори нібито призначені для гри та навчання дітей в укриттях під час повітряних тривог. Про це свідчать дані на порталі ProZorro.

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Договір із постачальником було укладено 16 травня 2023 року.

«Конструктори для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог», – йдеться в оголошенні.

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Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві оголосило тендер 24 квітня 2023 року. Відповідно до умов тендеру, переможець мав виконати такі поставки:

настінні конструктори для гри та навчання – 113 наборів (5590 грн за одиницю);

розвивальні математичні конструктори – 390 наборів (690 грн за одиницю).

Тендер було оцінено в очікувану вартість у розмірі 952 864 грн. Після розгляду пропозицій, остаточна пропозиція переможця склала 900 770 грн. Договір було підписано 16 травня 2023 року, а згідно з умовами тендеру, товари мали бути доставлені до 31 травня 2023 року.

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше.