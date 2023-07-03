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YouTube боротиметься з хитрими користувачами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
YouTube боротиметься з хитрими користувачами
В разі ввімкненого блокувальника реклами з'являється спливаюче вікно «відеоплеєр буде заблоковано після трьох роликів»
фото з відкритих джерел

YouTube обмежуватиме відтворення відео для користувачів, які використовують блокувальники реклами

YouTube планує відключати відтворення відео для користувачів, які користуються спеціальними програмами – блокувальниками реклами. Для них перегляд може виявитися недоступним вже після перших трьох роликів. Поки такий підхід тестується в рамках «невеликого експерименту по всьому світу», повідомили розробники сервісу виданню BleepingComputer.

Нещодавно на Reddit звернули увагу, що в разі ввімкненого блокувальника реклами YouTube тепер відображає спливаюче вікно, де повідомляється, що «відеоплеєр буде заблоковано після трьох роликів».

Після отримання такого повідомлення у користувача залишаються лише два варіанти: відключити блокувальник реклами або перейти на платну підписку YouTube Premium, яка дає змогу дивитися відео без рекламних вставок.

Розробники YouTube підтвердили виданню, що такі попередження – частина «невеликого експерименту по всьому світу», за допомогою якого сервіс спонукає глядачів дозволити рекламу на платформі або спробувати платну підписку.

Розробники пояснили, що реклама допомагає творцям відео отримувати компенсацію за свій контент, а самій платформі – залишатися безкоштовною. Водночас блокувальники реклами порушують умови використання YouTube.

На запитання, чи планує компанія обмежувати доступ до сервісу для користувачів, які використовують блокувальники реклами, у YouTube відповіли, що це можливо в «крайніх випадках» – якщо глядачі ігноруватимуть неодноразові запити на дозвіл реклами на YouTube. У компанії не уточнили, користувачі яких країн беруть участь у цьому експерименті й бачать такі попередження.

У травні нинішнього року розробники YouTube вже проводили схожий експеримент. Тоді компанія також пропонувала деяким користувачам відключити блокувальники реклами або оплатити підписку YouTube Premium, однак того разу перегляд не обмежували трьома відео.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter вводить тимчасове обмеження на щоденне читання повідомлень для всіх користувачів. Таке рішення прийнято, щоб розв'язати проблему екстремального рівня збору даних і маніпулювання системою.

До слова, у «Дії» стартував бета-тест зміни місця проживання, послугою можуть скористатись жінки та діти.

Теги: реклама YouTube відео

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