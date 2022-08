Зʼявилися супутникові знімки розбомбленого аеродрому окупантів у Саках

Супутникові знімки демонструють значні ураження та чималу кількість знищеної бойової авіації окупантів

У мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.

Супутникові знімки демонструють значні ураження та чималу кількість знищеної бойової авіації повітряно-космічних сил Росії – у порівнянні зі світлинами, зробленими там само до ударів.

За попередньою оцінкою аналітиків, згоріли щонайменше 5 одиниць Су-30СМ і 6 Су-24М/МР.

Засновник Bellingcat Еліот Хіґґінс, який опублікував знімки у себе в Twitter, зазначив, що на фото за 10 серпня видно великі кратери, багато зруйнованих літаків і будівель.

«Схоже на пряме влучання в будівлю ліворуч, тож, хоч би що це було, схоже, воно було точним», – написав він.

First unrectified images of Saki Air Base in Crimea via @planet following yesterday's multiple explosions. There's clearly been a massive fire across the base following whatever happened there: pic.twitter.com/vQJa6ljMEv — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Засновник Bellingcat зазначив, що, судячи зі знімків, на авіабазі окупантів спалахнула масштабна пожежа.

Comparison of August 9th and August 10th imagery show very large craters, many destroyed aircraft, and destroyed buildings. It looks like a direct hit on the building on the left, so whatever it was seems accurate. pic.twitter.com/QyLn86PUjw — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Український спеціаліст OSINT Дмитро Путята теж оприлюднив супутникові знімки аеродрому до і після вибуху.

Let me be the first one.



And yeah, what air defence doing?



Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46 — Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022

Також опубліковано знімки, зроблені сервісом Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). На знімку видно місця ураження. На них, за нашими підрахунками, до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Зазначимо, в Новофедорівці, після вчорашніх вибухів, майже пусті пляжі. Люди масово тікають з окупованого Криму.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».