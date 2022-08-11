Вибухи на авіабазі в Криму. Генерал армії назвав основну версію

Вибухи в окупованому Криму серйозно підривають авторитет Росії

Найбільш імовірно, що причин вибухів на аеродромі «Саки», стала робота української агентури в окупованому Криму. Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю «Обозревателю».

За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.

«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.

Зрозуміло, чому це можуть робити американці – бо це вже удари дальніми засобами, яких вони нібито не передавали Україні. Україна поки що утримується, тому що можлива провокація більш активних дій із боку Росії, завдавання ракетних ударів по містах України, цивільній інфраструктурі, не кажучи вже про військові та інші цілі. Чому цього не підтверджують росіяни? Тому що їм дуже незручно показати, що є засоби, які вони не в змозі перехопити і, відповідно, мають серйозні наслідки», – зазначив він.

Генерал припускає, що підрив авіабази у Криму став результатом проведення глибинної спецоперації українськими спецслужбами.

«На мою думку, можливо, спрацював фактор перебування на цих об'єктах нашої агентури. Можливе проведення глибинної спецоперації нашими спецслужбами. Ми могли використовувати людей, які безпосередньо бували на цьому об'єкті, служили там або, можливо, тих, хто цільовим чином був спрямований сюди.

Імітувати нещасний випадок, коли хтось щось підпалив чи було ухвалено неправильні технологічні рішення, які призвели до таких наслідків, – це один із варіантів, які могли використовувати й наші спецслужби внаслідок тривалої підготовки такого акту на території аеродрому. Тому я схиляюся до версії, що це підготовлена операція зі знищення конкретного об'єкта з літаками та ракетними засобами, які активно використовуються проти України. Можливо, з використанням сил та засобів наших спецслужб для того, щоб провести комплексну операцію у кількох місцях одразу», – зазначив Маломуж.

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки зауважив, що декілька вибухів у різних місцях авіабази прогриміли майже одночасно. Цей факт спростовує версію росіян про «необережне куріння».

«Джерела підтверджують вибухи у кількох місцях, які сталися майже одночасно. Це вказує на те, що дружно кидати недопалки у кількох точках не могли. Повірити в те, що військовослужбовці могли поводитися так неадекватно й підірвати такі ресурси, дуже непросто. Це не порох, який вибухнув через те, що хтось поряд курив. Так не буває. Тут потрібен хороший підготовлений заряд, який вибухне у потрібний момент», – пояснив він.

Маломуж наголосив, що навіть якщо причина вибухів не диверсія, у будь-якому разі цей інцидент має велике військово-політичне значення, адже серйозно підриває авторитет Росії.

«Це підіймає дух військовим, це означає, що ми можемо діяти вже на території Криму. І, звичайно, це дуже великий удар по російському істеблішменту, військовому та цивільному населенню, особливо кримчанах. Ми бачили паніку, виїзд із території Криму відпочивальників. Це підриває авторитет Росії, авторитет їхніх збройних сил, показує, що загроза для росіян можлива вже не лише у Криму, а й в інших регіонах, звідки завдають ударів», – сказав генерал.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.