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Румунія прокоментувала інформацію про відправлення своїх військ в Україну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Румунія прокоментувала інформацію про відправлення своїх військ в Україну
Водночас Бухарест планує долучити до Багатонаціональних сил на підтримку України до 20 офіцерів
фото: Dragos Asaftei

Бухарест заявив, що румунські військові працюватимуть у штабах союзників за межами України

Румунія не відправлятиме бойові підрозділи або військових на фронт в Україну. Про це заявила Адміністрація президента Румунії Нікушора Дана, коментуючи інформацію, яка поширювалася в мережі, повідомляє «Главком».

Бухарест заявив, що повідомлення про нібито відправлення румунських військових в Україну для участі у війні є неправдивими. «Це панічна маніпуляція, яка навмисно спотворює адміністративне рішення, щоб підживлювати безпідставну теорію про втягування Румунії в конфлікт», – заявили в Адміністрації президента.

Там наголосили, що Росія своїми військовими діями створює постійну нестабільність у Чорноморському регіоні, зокрема для Румунії, яка має спільний кордон з Україною.

«Військова агресія Росії проти України впливає на всі держави Чорноморського регіону, зокрема й на Румунію, яка має спільний кордон з Україною. Через військові дії Росії ми перебуваємо в геополітичній зоні постійної нестабільності. Головним пріоритетом Румунії є захист і оборона власних громадян», – йдеться у заяві.

У Бухаресті пояснили, що Румунія бере участь у міжнародних ініціативах, зокрема в Коаліції охочих, для посилення безпеки в регіоні. У 2025 році було активовано оперативне командування Багатонаціональних сил на підтримку України.

Президент Румунії Нікушор Дан звернувся до парламенту з проханням схвалити участь у цьому командуванні до 20 румунських військовослужбовців. Йдеться саме про штабних офіцерів, які займатимуться плануванням, координацією, командуванням та управлінням.

Водночас ці військові не працюватимуть на території України. Командна структура має ротаційний характер і розташована у Франції та Великій Британії.

«Румунія не відправляє бойові підрозділи в Україну і не розміщуватиме військовий персонал на лінії фронту. Безпечне місцезнаходження на території союзників: командна структура діє на ротаційній основі у Франції та Великій Британії – за тисячі кілометрів від лінії фронту», – наголосили в Адміністрації президента Румунії.

Варто зазаначити, що румунські правоохоронці затримали 40-річного громадянина Росії, якого підозрюють у спробі підготовки диверсійних дій на території країни. За даними Служби розвідки Румунії, чоловік із лютого перебував під наглядом спецслужби та збирав інформацію про військові об'єкти, критичну інфраструктуру й українські вантажні літаки Antonov.

 

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Теги: Румунія НАТО війна військові Україна

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