Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Делегація Конгресу США прибула до Києва: Зеленський озвучив деталі переговорів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Делегація Конгресу США прибула до Києва: Зеленський озвучив деталі переговорів
Президент наголосив на важливості реалізації законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема
фото: кадр з відео

Президент подякував американським законодавцям за візит під час російських атак і розповів, якої допомоги очікує Україна

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка прибула до Києва під час російських атак. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, постачання ракет для протиповітряної оборони та спільне виробництво засобів перехоплення балістичних ракет. Про це глава держави повідомив після зустрічі з американськими законодавцями, пише «Главком».

До складу делегації увійшли сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, а також конгресмени Марк Візі та Ден Креншоу. Зеленський подякував представникам США за візит до України, який відбувся під час повітряної тривоги через загрозу реактивних шахедів.

За словами президента, Росія компенсує відсутність успіхів на полі бою ескалацією ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Від початку місяця реактивні шахеди пошкодили дві школи в Києві. Російські війська також атакували мости, енергетичні об’єкти та іншу інфраструктуру.

Під час зустрічі Зеленський і представники Конгресу обговорили, як Сполучені Штати можуть допомогти Україні краще захищати життя людей. Окрему увагу приділили посиленню економічного тиску на Москву.

Президент наголосив на важливості реалізації законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає повне обмеження фінансових потоків, що підтримують російську воєнну машину.

Ще одним питанням стало прискорення ліцензування виробництва ракет для комплексів Patriot. Також сторони обговорили спільне виробництво перехоплювачів балістичних ракет, які Україна могла б виготовляти самостійно та постачати Сполученим Штатам і союзникам.

Зеленський подякував американській стороні за підтримку України та наголосив на важливості подальшої співпраці для протидії російським атакам.

Варто нагадати, президент Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Естонії Мартіном Херемом посилення української протиповітряної оборони та можливості експорту української зброї. Сторони домовилися, що команди оперативно опрацюють наповнення нового експортного пакета.
 

Читайте також:

Теги: санкції системи ППО війна США Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори про мирне врегулювання за участю США, Росії та України можуть відновитися в жовтні
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
13 вересня, 16:58
Наслідки російської атаки на Київ
Удар по Києву: куди звертатися постраждалим від ворожої атаки для допомоги
17 вересня, 08:35
Росія атакувала Суми авіабомбами: п'ятеро поранених
Росія атакувала Суми авіабомбами: п'ятеро поранених
23 вересня, 16:26
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
27 вересня, 07:45
Зеленський повідомив про важливі результати на Донеччині
ЗСУ мають важливі результати на Лиманському напрямку
27 вересня, 15:03
Зеленський розповів про свої помилки за роки повномасштабної війни
«Не хочеш, але мусиш». Зеленський зізнався, що не завжди хотів ухвалювати певні рішення
24 вересня, 06:32
На окремих напрямках частка реактивних дронів сягає 60%
Шахеди стануть ще небезпечніші: Повітряні сили розповіли про плани Росії
6 жовтня, 15:34
За задумом президента США, поняття «суперінтелект» точніше відображає можливості сучасних технологій
Трамп оголосив ворогами всіх, хто не дотримується його нового указу
Вчора, 20:22
Україна отримає комплексний пакет підтримки від Німеччини, його сума склала понад €1,3 млрд
Зеленський оголосив про новий пакет допомоги від Німеччини
4 жовтня, 15:52

Події в Україні

Делегація Конгресу США прибула до Києва: Зеленський озвучив деталі переговорів
Делегація Конгресу США прибула до Києва: Зеленський озвучив деталі переговорів
У Києві восьма від початку доби повітряна тривога тривала 11 хвилин
У Києві восьма від початку доби повітряна тривога тривала 11 хвилин
Окупанти вдарили по складах «Нової пошти» на Дніпропетровщині – ЗМІ
Окупанти вдарили по складах «Нової пошти» на Дніпропетровщині – ЗМІ
На Рівненщині через атаку РФ постраждала багатодітна родина: що відомо про стан дітей
На Рівненщині через атаку РФ постраждала багатодітна родина: що відомо про стан дітей
Росія модернізувала шахеди: Флеш пояснив, чим вони небезпечні
Росія модернізувала шахеди: Флеш пояснив, чим вони небезпечні
Зеленський розповів деталі домовленостей з Естонією стосовно зброї
Зеленський розповів деталі домовленостей з Естонією стосовно зброї

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
129K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua