Делегація Конгресу США прибула до Києва: Зеленський озвучив деталі переговорів

Президент подякував американським законодавцям за візит під час російських атак і розповів, якої допомоги очікує Україна

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка прибула до Києва під час російських атак. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, постачання ракет для протиповітряної оборони та спільне виробництво засобів перехоплення балістичних ракет. Про це глава держави повідомив після зустрічі з американськими законодавцями, пише «Главком».

До складу делегації увійшли сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, а також конгресмени Марк Візі та Ден Креншоу. Зеленський подякував представникам США за візит до України, який відбувся під час повітряної тривоги через загрозу реактивних шахедів.

За словами президента, Росія компенсує відсутність успіхів на полі бою ескалацією ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Від початку місяця реактивні шахеди пошкодили дві школи в Києві. Російські війська також атакували мости, енергетичні об’єкти та іншу інфраструктуру.

Під час зустрічі Зеленський і представники Конгресу обговорили, як Сполучені Штати можуть допомогти Україні краще захищати життя людей. Окрему увагу приділили посиленню економічного тиску на Москву.

Президент наголосив на важливості реалізації законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає повне обмеження фінансових потоків, що підтримують російську воєнну машину.

Ще одним питанням стало прискорення ліцензування виробництва ракет для комплексів Patriot. Також сторони обговорили спільне виробництво перехоплювачів балістичних ракет, які Україна могла б виготовляти самостійно та постачати Сполученим Штатам і союзникам.

Зеленський подякував американській стороні за підтримку України та наголосив на важливості подальшої співпраці для протидії російським атакам.

Варто нагадати, президент Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Естонії Мартіном Херемом посилення української протиповітряної оборони та можливості експорту української зброї. Сторони домовилися, що команди оперативно опрацюють наповнення нового експортного пакета.

