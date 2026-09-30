На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
Рятувальники обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів
Російська терористична армія атакувала Житомирську область. Зафіксовано пошкодження та пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та виникли пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах. Крім того, горіли чотири легкові автівки. Пожежі ліквідовані.
Також обстежувалися території на наявність вибухонебезпечних предметів. На місці працювали психологи ДСНС – надавали допомогу місцевому населенню.
Нагадаємо, з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня 2026 року внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах Києва. Також загинули та постраждали люди.
Як повідомлялося, уночі 30 вересня росіяни атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія».
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