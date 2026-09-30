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На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
Пожежі ліквідовані
фото: ДСНС Житомирщини

Рятувальники обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів

Російська терористична армія атакувала Житомирську область. Зафіксовано пошкодження та пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та виникли пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах. Крім того, горіли чотири легкові автівки. Пожежі ліквідовані.

На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури фото 1
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури фото 2
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури фото 3

Також обстежувалися території на наявність вибухонебезпечних предметів. На місці працювали психологи ДСНС – надавали допомогу місцевому населенню.

Нагадаємо, з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня 2026 року внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах Києва. Також загинули та постраждали люди.

Як повідомлялося, уночі 30 вересня росіяни атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія».

Теги: Житомирщина війна ДСНС

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