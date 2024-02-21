Аналітики пояснили, чому Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Шойгу під час брифінгу з Путіним заявляв, що російські війська зачистили Кринки

Кремль може дедалі частіше заявляти про нібито перемоги на полі бою

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що окупанти нібито взяли під контроль Кринки на лівому березі Херсонщини. Аналітики припускають, що ця заява була зроблена для підтримки інформаційного простору перед виборами. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Шойгу заявив під час брифінгу з Путіним, що російські війська зачистили Кринки, хоча Путін стверджував, що російський генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив йому, що в населеному пункті залишилася невелика кількість українських військових.

Шойгу спростував заяву Теплінського і представив російські зусилля як успішно завершену операцію. За словами російського міністра, окупанти нібито знищили до 3500 українських військовослужбовців на лівобережжі Херсонської області з жовтня 2023 року. Крім цього, він назвав «знищення» плацдарму ЗСУ подібним до захоплення Авдіївки.

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У звіті припускають, що Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Однак російська влада формує очікування, які російські військові можуть не виправдати.

Зазначається, що Кремль може дедалі частіше заявляти про нібито перемоги на полі бою «без повних гарантій тактичного та оперативного успіху» Росії для підтримки інформаційних зусиль. У Росії сподіваються, що такі заяви можуть «прославити президента Росії Володимира Путіна та деморалізувати Україну».

Нагадаємо, Міноборони Росії поширило заяви про нібито зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Сили оборони півдня України спростували поширену росіянами інформацію.

Українські військові повідомили, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережжі Херсонської області, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання.