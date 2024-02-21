Окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок: аналіз ISW

Позиційні бої тривали поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські війська продовжують спроби просунутися до Часового Яру і перекидають резерви на Бахмутський напрямок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

20 лютого тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Бої тривали поблизу Синьківки, Табаївки, Житлівки, Тернів, Торського, Ямполівки, Білогорівки.

Поблизу Бахмута 20 лютого тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Речник українського Групування військ «Хортиця» Ілля Євлаш заявив, що російські війська продовжують спроби просунутися до Часового Яру і перекидають резерви на Бахмутський напрямок.

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Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 лютого, показують, що російські війська просунулися на східну околицю Ласточкиного. Позиційні бої тривали в районі Степового та Ласточкиного, Сіверного, Первомайського та Невельського.

20 лютого російські війська просунулися на південний захід від Донецька під час продовження позиційних боїв. Зазначається, що російські та деякі українські джерела стверджували, що українські сили відступили з Побєди, однак ISW наразі не спостерігав візуальних доказів відходу українських військ.

Російські війська нещодавно незначно просунулися поблизу кордону Донецько-Запорізької області, оскільки 20 лютого в цьому районі тривали позиційні бої. Бої, зокрема, тривали біля Малинівки, Старомайорського, Шевченка, Пречистівки та Золотої Ниви.

Підтверджених змін лінії фронту в районі Роботиного 20 лютого не було. Російські блогери стверджували, що армія РФ захопила тактично важливу висоту між Роботиним і Вербовим. Також російські блогери стверджували, що українські війська продовжують контратаки в районі Роботиного, щоб відбити втрачені позиції.

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Позиційні бої тривали поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області 20 лютого, незважаючи на заяви російських військових, що російські війська повністю захопили населений пункт.

Нагадаємо, Міноборони Росії поширило заяви про нібито зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Сили оборони півдня України спростували поширену росіянами інформацію.