Шойгу доповів про взяття Кринок. ЗСУ відреагували

Окупанти заявили про нібито зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра

Шойгу заявив, що населений пункт Кринки нібито зачищений військами Росії

Міноборони Росії поширило заяви про нібито зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Сили оборони півдня України спростували поширену росіянами інформацію.

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Сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра.

Сили оборони півдня повідомили, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережжі Херсонської області, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

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«Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Натомість Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

Українські військові повідомили, що здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання.

Нагадаємо, триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як повідомлялося, окупанти нібито зосередили на Запорізькому напрямку близько 50 тис. солдатів. Однак вони не становлять такої загрози, як в Авдіївці.