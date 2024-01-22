«Росія без Путіна». У десятках країн світу пройшли мітинги (фото)

У Празі близько 50 активістів зібралися на Староміській площі

Люди вийшли з плакатами проти війни в Україні та за зміну влади в Росії

У неділю, 21 січня, майже в сорока країнах світу пройшли акції «Росія без Путіна» проти війни в Україні та режиму в Росії, а також на підтримку ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального.

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Як повідомила російська служба Радіо Свобода, мітинги й пікети, організовані соратниками опозиціонера, що залишили Росію, пройшли, зокрема, у США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Канаді, Аргентині й Австралії.

У столиці Чехії Празі близько 50 активістів зібралися на Староміській площі. Серед тих, хто прийшов, було кілька білорусів і українців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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Через гучномовець організатори і спікери читали листи політичних в’язнів і зверталися до присутніх. Лунали гасла: «Свободу всім політв’язням», «Свободу Олексію Навальному», «Росія без Путіна», «Росія буде вільною».

У Римі росіяни в Італії також провели мітинг. На протесті були помічені італійські політики Андреа Касу та Андреа Массароні.

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У Тбілісі мітинг відбувся біля парламенту Грузії. Люди прийшли з пацифістськими плакатами та плакатами за зміну влади в Росії.

Демонстранти закликали звільнити Навального й інших російських політичних в’язнів, а також висловили солідарність з усіма, хто, так само як вони, виступає за мир і протистоїть диктатурі.