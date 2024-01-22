Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Росія без Путіна». У десятках країн світу пройшли мітинги (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Росія без Путіна». У десятках країн світу пройшли мітинги (фото)
У Празі близько 50 активістів зібралися на Староміській площі
фото: Радио Свобода

Люди вийшли з плакатами проти війни в Україні та за зміну влади в Росії

У неділю, 21 січня, майже в сорока країнах світу пройшли акції «Росія без Путіна» проти війни в Україні та режиму в Росії, а також на підтримку ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомила російська служба Радіо Свобода, мітинги й пікети, організовані соратниками опозиціонера, що залишили Росію, пройшли, зокрема, у США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Канаді, Аргентині й Австралії.

У столиці Чехії Празі близько 50 активістів зібралися на Староміській площі. Серед тих, хто прийшов, було кілька білорусів і українців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Через гучномовець організатори і спікери читали листи політичних в’язнів і зверталися до присутніх. Лунали гасла: «Свободу всім політв’язням», «Свободу Олексію Навальному», «Росія без Путіна», «Росія буде вільною».

«Росія без Путіна». У десятках країн світу пройшли мітинги (фото) фото 1
«Росія без Путіна». У десятках країн світу пройшли мітинги (фото) фото 2

У Римі росіяни в Італії також провели мітинг. На протесті були помічені італійські політики Андреа Касу та Андреа Массароні.

4 фото
На весь екран

У Тбілісі мітинг відбувся біля парламенту Грузії. Люди прийшли з пацифістськими плакатами та плакатами за зміну влади в Росії.

Демонстранти закликали звільнити Навального й інших російських політичних в’язнів, а також висловили солідарність з усіма, хто, так само як вони, виступає за мир і протистоїть диктатурі.

 

Теги: путін росія Олексій Навальний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірна перемога Трампа: Білий дім зробив тривожну заяву щодо підтримки України
Ймовірна перемога Трампа: Білий дім зробив тривожну заяву щодо підтримки України
20 сiчня, 01:50
Кемерон пояснив, чому війна в Україні стала для Путіна стратегічною катастрофою
Кемерон пояснив, чому війна в Україні стала для Путіна стратегічною катастрофою
18 сiчня, 11:06
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
12 сiчня, 15:23
РФ б’є по Україні північнокорейськими ракетами: лідери 47 держав зробили заяву
РФ б’є по Україні північнокорейськими ракетами: лідери 47 держав зробили заяву
10 сiчня, 10:21
Окупанти не пускають експертів до деяких майданчиків реакторів ЗАЕС
Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до частини окупованої Запорізької АЕС
4 сiчня, 06:39
Колишній президент США Дональд Трамп
The Times: Європа розробляє стратегію підтримки України у разі перемоги Трампа
2 сiчня, 01:30
«Бавовна» в центрі Білгорода
Білгород під ударом: є загиблі й поранені (відео)
30 грудня, 2023, 14:57
Останній великий обмін полоненими відбувся у серпні
Росія використовує полонених як політичну зброю
28 грудня, 2023, 16:07
Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні наступного року
Стало відомо, коли може початися бойове застосування F-16 в Україні
27 грудня, 2023, 13:09

Політика

Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8308
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7629
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua