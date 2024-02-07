Путін переніс свій візит до Туреччини

Поїздка Путіна в Туреччину стане першою до країни-члена НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Візит Путіна до Анкари у лютому відкладено

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини відклали. Про це повідомляє російське видання «Тасс».

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Згідно з даними дипломатичного джерела «Тасс» в Туреччині, візит Путіна до Анкари, який планував на 12 лютого, відкладено. Водночас інші подробиці не розкриваються.

В коментарі пропагандистському виданню прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не може підтвердити вищезгадану інформацію оскільки «жодних термінів (офіційно – «Главком») не оголошували». Водночас він додав, що підготовка до контактів на вищому рівні продовжується.

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Пізніше джерело «Тасс» в Анкарі додало, що візит Путіна до Туреччини, попередньо, відбудеться наприкінці квітня – на початку травня.

Нагадаємо, речник ЄС Пітер Стано нагадав, що якщо російський диктатор Володимир Путін таки навідується з візитом до Туреччини, то Анкара буде зобов’язана його заарештувати.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, який дійсний у 123 державах світу, які ратифікували Римський статут. Зокрема до цього списку входить й Туреччина.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін планують обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море під час їхньої зустрічі в Туреччині.

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Очікувалося, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, що стане першою поїздкою російського диктатора до країни-члена НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.