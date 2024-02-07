У 40 – вже пенсіонери. Нардеп назвав категорію чоловіків, яких треба мобілізувати першими

Балога нагадав, що є багато колишніх військових та правоохоронців, які рано пішли на пенсію

Депутат обурений тим, що насамперед мобілізують тих, без кого держава під час війни не дасть собі ради

Народний депутат Віктор Балога пропонує мобілізувати до війська колишніх військових та правоохоронців, які вийшли на пенсію у 40-45 років.

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«В країні десятки тисяч людей, які роками отримували блага від країни та рано пішли на пенсію. Маю на увазі військових та правоохоронців, які в 40-45 років йшли на «заслужений відпочинок» та отримували різноманітні пільги, через те, що «тяжко» працювали на державу», – йдеться у його повідомленні.

Балога наголосив, що сьогодні Україну захищає невелика частка цих людей з понад як двохсот тисяч, а «до решти у влади питань не має». Нардеп обурений тим, що наразі першочергово мобілізують тих, хто все життя був цивільним та потребують навчання елементарним речам, зокрема, азам поводження зі зброєю.

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«Будівельники, трактористки, вантажники, слюсарі, айтівці, сантехніки та електрики мобілізуються в першу чергу та захищають країну, в той час, як експравоохоронці та військові на пенсії, часто з намальованою інвалідністю, нікого не цікавлять», – зазначив депутат.

Віктор Балога підкреслив, що таких пенсіонерів знайти не проблема, та додав, що військкоми віддають перевагу мобілізації тих, хто «щодня ходить на роботу чи «кривих та горбатих». На думку депутата, «без 50 літніх майорів та полковників на пенсії» країна під час війни дасть собі раду, а от без електриків чи комбайнерів та насамперед молоді – точно ні.

Віктор Балога є народним депутатом України 4-х скликань. Він був міським головою Мукачева (1998–1999), керівником Закарпатської ОДА (1999–2001, 2005), Мінстром МНС (2005–2006 і 2010–2012) і Головою адміністрації Президента (2006–2009).

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.