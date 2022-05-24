Антверпен бачить усе менше алмазів із Росії: що пише світова преса

Перед вторгненням Росії в Україну в Антверпен щодня надходили діаманти на понад 130 млн євро

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 23 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Цього тижня уряд подасть законопроект, який дозволить фермерам збільшити виробництво генетично модифікованих культур – стійких до хвороб або ж таких, що потребують менше води чи добрив, повідомляє The Telegraph. У документі йдеться про те, що зміни в галузі сільського господарства мали запроваджувати поступово. Однак процес доведеться прискорити через війну Росії проти України.

Велика Британія сильно залежить від імпорту продовольства, що робить її більш вразливою до інфляції, викликаної глобальними коливаннями цін.

Минулого тижня Ендрю Бейлі, голова Банку Англії, попередив про «апокаліптичний» вплив вторгнення Володимира Путіна в Україну на ціни та постачання продуктів харчування.

Європа

Австрія. Der Standard. Підпис під фото: «Тихе прощання, незважаючи на битви, що наближаються». Нацгвардійці України прощаються із загиблими солдатами на Харківському цвинтарі у неділю. Минулими вихідними також надходили повідомлення про російські атаки з цього міста. У Генштабі України говорили про «ракетно-авіаційні удари по всій території» та «підвищену інтенсивність боїв».

У районі Донбасу російські війська намагатимуться захопити українські позиції. У місцевих жителів зруйновані будинки та життя.

Німеччина. Der Tagesspiegel. Колонка зліва: «Більше 100 мільйонів біженців». Війна в Україні посилює глобальну надзвичайну ситуацію. Уперше понад 100 мільйонів дітей, жінок та чоловіків стали біженцями через порушення прав людини, насильство та збройні конфлікти.

Цю цифру було оголошено Агентством ООН з питань біженців у Женеві. Агресивна війна президента Росії Володимира Путіна проти України значною мірою сприяє загостренню глобальної міграційної кризи. Наприкінці 2020 року доля біженців спіткала понад 82 мільйони людей.

«Сто мільйонів – це гола цифра, але в той же час дуже тривожна», – сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він попросив політиків «запобігти руйнівним конфліктам, покласти край переслідуванням

У цьому році 6,4 мільйона людей втекли до інших країн, рятуючись від російської агресії в Україні. Більшість переїхали до сусідніх країн: Польщі (3,4 мільйона), Румунії (943 000), Росії (888 000) та Угорщини (627 000).

За даними Міжнародної міграційної організації, кількість переміщених осіб внаслідок війни всередині України також зросла.

FAZ: «Дуда наполягає на якнайшвидшому вступі Києва до ЄС». Президент Польщі Анджей Дуда став першим главою іноземної держави, який виступив в українському парламенті від початку війни. Дуда назвав самооборону України «героїчним опором варварській агресії» і розповів про «тривожні голоси», які закликають Київ поступитися вимогам Росії щодо припинення війни. «Лише Україна має право визначати своє майбутнє», – сказав Дуда, обіцяючи подальшу підтримку: «Я не заспокоюся, поки Україна не стане членом ЄС».

Президент України Володимир Зеленський похвалив непорушну «єдність наших народів». Кордонів між двома країнами більше немає.

Бельгія. NRC: «Антверпен бачить все менше алмазів із Росії». Перед вторгненням Росії в Україну в Антверпен щодня надходили діаманти на понад 130 мільйонів євро. З тих пір торгівля висохла. Імпорт стає все складнішим, дедалі більше проблем виникає з боку попиту.

Наприкінці лютого, через день після вторгнення Росії в Україну, США внесли генерального директора «Алроси» Сергія Іванова до списку санкцій за його зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Іванов – одна з найбільш лояльних довірених осіб Путіна. Його активи в США були заморожені, і це не дозволило йому вести там бізнес.

Через два тижні США також ухвалили повну заборону на імпорт необроблених алмазів із Росії. За словами експертів, вплив цих санкцій був мінімальним: США є перш за все споживчим ринком діамантів, а походження цих оброблених каменів рідко простежується. Іншими словами: російські коштовності продовжували знаходити свій шлях.

Побоюючись завдати шкоди репутації, міжнародні ювеліри, такі як Tiffany&Co, швейцарський годинниковий бренд Chopard і найбільший світовий дилер ювелірних виробів Pandora, згодом вирішили призупинити свою співпрацю з Росією.

США

Los Angeles Times. Фото 1: «Небагато повернулися до Бородянки, яку окупувала Росія під час спроби захопити Київ».

Фото 2: «41-річний Денис Альошин оглядає розбомблену квартиру своєї сім'ї в Бородянці у пошуках речей, які можна врятувати. Його дружина Оксана, 39 років, втратила праву ногу під час вибуху.

Передмістя Києва роблять невпевнені кроки до нової життя. Пройшло майже 2 місяці з того часу, як російські війська відступили, залишивши будинки українців зруйнованими, а психіку пошарпаною.

Нагадаємо, від початку війни з України виїхали понад 6,4 млн осіб. В основному це жінки, діти, літні люди. Якась частина з них вже повернулась додому. Причин тому багато. Одні просто не могли витримати тугу за домом. Інші з’ясували, що жити за кордоном дорого: фінансова допомога не покриває усіх витрат, а влаштуватися на роботу за фахом не вийде без знання мови.



