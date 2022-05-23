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    Голова Давоського форуму: нам потрібен «план Маршалла» для України

    Президент Давоського форуму закликав створити план Маршалла для відновлення України - Голова Давоського форуму: нам потрібен «план Маршалла» для України
    Президент Давоського форуму закликав створити план Маршалла для відновлення України
    фото з відкритих джерел

    Бренде хоче закликати до такого плану на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі

    Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде закликав до «плану Маршалла« щодо відновлення України. Про це пише Spiegel.

    «Навіть без мирної угоди, що в даний момент малоймовірно, ми повинні почати роботу з відновлення, принаймні, в районах, які знаходяться під контролем України», – сказав Бренде.

    Йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости.

    «Нам потрібен «план Маршалла» для України», – зазначив він.

    Бренде хоче закликати до такого плану на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яке починається в понеділок.

    До слова, президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.

    «У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати. Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії», – сказав він.

    Довідка. План Маршалла - програма допомоги Європі після Другої світової війни. У його здійсненні брали участь 17 європейських країн.

    Раніше в ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватися завдані Росією збитки.

    Теги: росія окупанти війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Голова Давоського форуму: нам потрібен «план Маршалла» для України