Голова Давоського форуму: нам потрібен «план Маршалла» для України
Бренде хоче закликати до такого плану на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде закликав до «плану Маршалла« щодо відновлення України. Про це пише Spiegel.
«Навіть без мирної угоди, що в даний момент малоймовірно, ми повинні почати роботу з відновлення, принаймні, в районах, які знаходяться під контролем України», – сказав Бренде.
Йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости.
«Нам потрібен «план Маршалла» для України», – зазначив він.
Бренде хоче закликати до такого плану на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яке починається в понеділок.
До слова, президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.
«У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати. Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії», – сказав він.
Раніше в ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватися завдані Росією збитки.