Голова Давоського форуму: нам потрібен «план Маршалла» для України

Бренде хоче закликати до такого плану на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде закликав до «плану Маршалла« щодо відновлення України. Про це пише Spiegel.

«Навіть без мирної угоди, що в даний момент малоймовірно, ми повинні почати роботу з відновлення, принаймні, в районах, які знаходяться під контролем України», – сказав Бренде.

Йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости.

«Нам потрібен «план Маршалла» для України», – зазначив він.

Бренде хоче закликати до такого плану на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яке починається в понеділок.

До слова, президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.

«У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати. Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії», – сказав він.